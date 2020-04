Coronavirus, Papa prega per anziani: sono la nostra memoria

Preghiamo oggi per gli anziani, specialmente per coloro che sono isolati o nelle casse del riposo. Loro hanno paura. Paura di morire di soli. Sentono questa pandemia come una cosa aggressiva per loro. Loro sono le nostre radici, la nostra storia. Loro ci hanno dato la fede, la tradizione, il senso di appartenenza a una patria. Preghiamo per loro perché il Signore gli sia vicino in questo momento.