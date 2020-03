Coronavirus, Pazzali: ospedale fiera per vincere battaglia

Siamo di fronte a una situazione drammatica, per cui, abbiamo fatto il meglio che si poteva fare in questi 10 giorni e l'abbiamo fatto con grande impegno e grande passione. Anche su questo devo dire che abbiamo anche fatto fatica e facciamo ancora fatica a sorridere. La nostra Milano e la nostra Lombardia, sicuramente stanno lottando una battaglia incredibile e noi, come Fondazione Fiera, come Infrastrutture lombarde, come area che sono stati i compagni di viaggio, e oggi c'è anche il Policlinico, abbiamo fatto qualcosa che cerchiamo e speriamo sia d'aiuto a questa questa battaglia. Abbiamo fatto in 10 giorni quello che in maniera ordinaria si fa in qualche anno, di questo sicuramente ne possiamo essere orgogliosi, ne sono orgoglioso per tutte le persone che hanno lavorato in questo progetto.