Coronavirus, pediatri: necessari tamponi anche per bambini

I bambini in tutta questa situazione sono stati completamente dimenticati, lo posso capire in una fase uno, non posso assolutamente capire e comprendere in una fase due. In una fase due Noi abbiamo bisogno di sapere di più, dobbiamo poter prescrivere i tamponi anche ai bambini. A lanciare l'allarme è il dottor Manuele Gnecchi pediatra da 21 anni in una zona, la Valseriana, dove l'epidemia di covid si è trasformata in ecatombe che ha colpito gli anziani soprattutto, è vero, ma qui i bambini non sono immuni. E ora qui sta accadendo qualcosa. Ho notato un aumento delle malattie dermatologiche, fortunatamente di poca entità, e che praticamente si auto risolvono. Sembra che siano manifestazioni tardive soprattutto dell'infiammazione. Il problema è sapere quanto tempo i bambini rimangono infettivi e se lo sono ancora, non lo sono ancora, soprattutto adesso che i genitori riprendono a lavorare, la domanda classica è: ma io adesso lo posso portare dai nonni o non lo posso portare dai nonni? Nessuno può dirlo con certezza però, perché i pediatri non possono richiedere tamponi, anche in questo territorio martoriato dal covid dove un gruppo di pediatri della zona, tra cui il dottor Gnecchi ha costituito le uniche USCA pediatriche presenti in Italia. Unità di medici, cioè abilitati a fare visite a domicilio a piccoli pazienti sospetti covid o figli di covid conclamati. Schiera di bambini che in questi territori, soprattutto, rischia di andare ad aumentare le fila dei malati sommersi e invisibili. Siamo molto preoccupati come pediatri del rientro delle scuole, degli asili nido, delle riaperture e così via. Perché se anche qui potremmo ipotizzare un 60% di persone che è stata infettata, ne abbiamo ancora un 40% di persone che non sono infettate. Quindi rimetterli tutti in comunità, il non sapere niente, per noi è drammatico. Professionalmente è una sconfitta.