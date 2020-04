Coronavirus, Protezione civile: 525 i deceduti oggi

Oggi due dati positivi, diminuiscono il numero dei ricoverati nei reparti ordinari e il numero dei ricoverati nelle terapie intensive. Il totale delle persone attualmente positive è di 91246 persone con un incremento di 2972 pazienti rispetto a ieri. Di questi, 3977 sono in terapia intensiva, con una diminuzione di 17 unità rispetto a ieri, e 28949 sono ricoverati con sintomi. Anche qui registriamo una diminuzione di 61 pazienti rispetto a ieri. La maggior parte dei pazienti HIV positivi. In totale, 58320 pari al 64% del totale, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Per quanto riguarda i deceduti, oggi registriamo 525 nuovi deceduti. E' il numero più basso di deceduti rispetto alla data del 19 marzo, dal 19 marzo ad oggi. Il totale dei guariti è di 21815 pazienti, rispetto a ieri le persone guarite sono 819 in più.