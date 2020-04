Coronavirus, Protezione civile: il bollettino del 9 aprile

Partiamo dai dati. Ad oggi, il totale delle persone attualmente positive è di 96 mila 877, con un incremento di mille 615 pazienti in più rispetto a ieri. Di questi, 3 mila 605 sono in terapia intensiva. Va segnalata ancora la diminuzione del numero dei pazienti in terapia intensiva e in reparti di cura e di ricovero. Il numero dei pazienti in terapia intensiva diminuisce oggi, rispetto a ieri, di 88 unità. I ricoverati con sintomi sono 28 mila 399, anche qui abbiamo un valore negativo rispetto a ieri, diminuiscono di 86, rispetto a ieri, il numero dei pazienti ricoverati con sintomi. La maggior parte dei pazienti affetti da Coronavirus sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Il totale dei pazienti in isolamento sono 64 mila 877, il 67 per cento del totale.