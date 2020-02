Coronavirus, protezione civile: uso corretto mascherine

Le mascherine alla persona sana non servono a niente. Le mascherine servono per proteggere le persone malate dall'esprimere con la loro vociferazione ed evitare... e servono per proteggere il personale sanitario, perché, naturalmente, essendo in contatto con il malato la vociferazione del sanitario potrebbe essere... quindi, per chiarire: le mascherine di garza, quelle che oggi stanno, in qualche modo, per essere a ruba anche sui siti internet, non servono a proteggere i sani, servono, sostanzialmente, come misura di precauzione. Ci sono delle mascherine che invece vengono dati al personale sanitario, ma sono quelle estremamente sofisticate, che hanno dei filtri ed è chiaro che il personale delle malattie infettive deve essere dotato di queste mascherine perché deve essere protetto. Quindi, bisogna rassicurare tutti quanti i colleghi, ma, nello stesso tempo, bisogna che tutti i colleghi, questo indipendentemente dall'attuale situazione in tutta Italia, agiscano con le precauzioni universali.