Coronavirus, quante sono e come usare le mascherine

In questo momento ci sono, sostanzialmente, tre tipologie di prodotto che vengono introdotti in commercio. Ci sono le cosiddette “maschere facciali” che sono quelle per un utilizzo privato, quindi per noi quando siamo nella nostra attività personale, privata, in ambito domestico o per andare a fare la spesa. Che sono dispositivi che da questo punto di vista, comunque, prevedono un distanziamento tra le persone che le utilizzano, perché non hanno specifiche, da questo punto di vista, che determinano un certo grado di protezione. Poi abbiamo altri diversi tipi di dispositivi, perché abbiamo le cosiddette “mascherine chirurgiche” questi prodotti qua sono sottoposte a validazione dell'Istituto Superiore di Sanità e quindi non possono essere introdotti in commercio, laddove non abbiano un iter, che deve essere fatto in via semplificata, ma comunque non così immediato ed è del motivo per il quale l'Italia tarda le produzioni e che sono utilizzare sostanzialmente da soggetti che sono contagiati al fine di non conteggiare terze persone. Il marchio CE normalmente è previsto per tutti i dispositivi che vengono introdotti in commercio. In questo momento è prevista anche l'introduzione senza marchio CE, allora la prima cosa che dovrei fare è vedere chi lo ha prodotto, andare a cercare l’informazione direttamente sul sito del produttore per sapere se è stato validato, se non è stato validato e che caratteristiche ha.