Coronavirus, Raggi: Sanificati mezzi pubblici

Il messaggio è passato, sta continuando a passare e io continuo a rinnovare l'appello a rimanere a casa perché è la misura, sicuramente principale, per evitare focolai di contagio. In questo periodo, abbiamo avviato, chiaramente, una sanificazione straordinaria su tutti gli autobus, i tram, le metropolitane, le stazioni. Sanificazione significa pulizia fatta con prodotti specifici, presidi medico chirurgici che abbattono la carica virale, quindi, sono delle pulizie profonde. Stiamo santificando le strade, i cassonetti, le pensiline degli autobus, i centri anziani, che abbiamo chiuso da subito, dai primi decreti, gli ulteriori centri, le scuole. Insomma Roma Capitale ha avviato da subito queste azioni così importanti, proprio per sanificare.