Coronavirus, regole per la spesa sicura

Anche la spesa adesso ha delle nuove regole per tutelare la salute di tutti, clienti e dipendenti. Scegliete un supermercato che conoscete bene e andate da soli in un orario con meno afflusso. Prima di partire da casa controllate lo spazio che avete a disposizione, con l'obiettivo di fare un po' di scorta, ma senza esagerare. Poi preparatevi una lista come questo signore. Una volta all'interno del negozio, disinfettatevi le mani e se volete usate dei guanti monouso, seguite sempre le indicazioni. Buongiorno. Se per cortesia potete fare il giro dai generi vari, grazie. Attenzione prego. Attraverso i nostri supermercati stiamo offrendo un servizio essenziale alla cittadinanza. Altro suggerimento fornito da Unicoop Firenze, ma vale per tutte le altre catene: preferite prodotti confezionati e mantenete sempre le distanze di sicurezza. Anche all'interno del negozio, ricordiamoci di non toccarci il naso, gli occhi e la bocca ed evitiamo di parlare con le altre persone. Se come la signora Cristina avete provveduto ad acquisti per altri, attenzione alla consegna. Si deve ricordare che non può portare la spesa in casa, la lascia fuori. No, no, la lascio fuori. In cassa se è attivato usate un “salva tempo” e per velocizzare il conto, se vi è possibile, pagate con bancomat o carte di credito. Insacchettate la spesa fuori dal punto vendita e nuovamente disinfettate le mani.