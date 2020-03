Coronavirus, Rezza (ISS): no estensione zona rossa a Milano

Non credo che la zona rossa si debba estendere alla città di Milano al momento. Naturalmente Milano è in zona gialla, quindi già ha applicato una serie di misure di distanziamento sociale. Estendere la zona rossa a comuni particolarmente colpiti vuol dire proteggere città come Bergamo, come Milano, ad esempio, perché se c'è troppa mobilità di popolazione da e per luoghi in cui l'infezione in questo momento sta diffondendosi più rapidamente, è bene, secondo me, far sì che questa diffusione venga arginata.