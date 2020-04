Coronavirus, Ricciardi: nelle rsa tempesta perfetta

E' stata una tempesta perfetta, cioè le persone vulnerabili, particolarmente vulnerabili, un ambiente chiuso, il personale scarso e non adeguatamente preparato. E quindi tutto questo ha generato in Italia, ma non solo in Italia, perchè il problema è praticamente dappertutto. Una combinazione per cui purtroppo ci sono state tantissime vittime. Sugli aspetti specifici del trasferimento non mi pronuncio perché veramente non so qual è stata la dinamica. Certo, se fossero stati trasferiti in maniera incontrollata di pazienti infetti in una residenza di questo tipo già provati dagli elementi che ho detto, non sarebbe certamente una cosa da dimenticare.