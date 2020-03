Coronavirus, Rocca (CRI) presenta team specialisti cinesi

Insieme a questo carico di aiuti che arriva dalla consorella cinese, il Presidente della Croce Rossa cinese, il professor Chen Zhu, ha messo a disposizione e si è messo a disposizione un team di ricercatori che in questi giorni si confronterà con i nostri ricercatori, con i nostri clinici che sono in prima linea nel combattere il coronavirus. Vengono, alcuni, dalla provincia di Sichuan, quindi dall'epicentro. C'è anche il responsabile, tra loro, del coordinamento dei 40 mila medici che da tutta la Cina si sono mossi per sostenere l'area dell'epicentro colpita.