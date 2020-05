Coronavirus, Sala: immagini dei navigli sono vergognose

Lei immagini di ieri lungo i Navigli sono vergognose. Ora è anche un po' per me deprimente dover rispiegare qual è la situazione. Nel mio lavoro ci sono tante cose che si devono fare e quindi ve lo ridico: noi siamo non solo in crisi dal punto di vista sanitario, e l'abbiamo visto quanto ha toccato questa città la pandemia, ma siamo in una profondissima crisi socioeconomica. Milano ha bisogno di tornare a lavorare, a lavorare, questo è il punto. Non è un vezzo, non è una voglia riaprire, è una necessità.