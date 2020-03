Coronavirus, Sala: Lombardia più colpita ma misure per tutti

In questo momento, non è più il Presidente della Regione o i Sindaci, che possono emettere ordinanze per emergenza coronavirus, cioè quelle di limitazioni alle attività e quant'altro, ma è il Governo, perché lo fa attraverso un DPCM. È chiaro che la Lombardia si trova in una condizione un po' differente rispetto alle altre Regioni, ma le misure servono per tutti. Lo ricordiamo, è importante per rallentare il contagio. È importante rallentare il contagio perché non ha prezzo una vita umana, ma probabilmente, se facciamo due conti, forse serve anche a livello economico, rallentare i contagi.