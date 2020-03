Coronavirus, Sala: Siamo 42-43% rispetto a mobilità normale

Siamo sempre su una media del 42 e il 43 per cento rispetto alla mobilità normale, diciamo così, in un giorno normale, fuori da emergenza Covid di Regione Lombardia. Il dato, ormai, rappresenta circa l'80-85 per cento del totale della popolazione, è un dato sicuramente valido. Il 42-43 per cento ci sembra molto alto. Stiamo facendo un'analisi oraria, su fasce orarie, abbiamo dei picchi molto importanti, il picco più importante è alle ore 18:00 e alle ore 19:00, seguono anche le 12:00 e le 13:00. In questi orari, la gente si sposta di più, molto sicuramente è dovuto alle attività produttive, noi facciamo l'appello a chi sta uscendo a fare la corsetta o senza una reale necessità.