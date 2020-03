Coronavirus, Sala: "Tamponi validi solo certificati da Iss"

In questo momento, non esiste il problema di approvvigionamento di tamponi, anche perché il materiale ci sta, in ogni caso, arrivando. Chiaramente, si dà la precedenza ai casi più gravi, semmai era il processo di diagnosi della della verifica dei tamponi che risultava in qualche giorno un po' più lento, adesso si sta sempre più accelerando, però, ci sono imprese che inventano tipi di tamponi nuovi, tipi di controlli nuovi, tipo di applicazioni che possono essere utile. Attenzione, tutto ciò che non è certificato dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'OMS, in questo momento, non è scientificamente apprezzabile. In un certo senso, stiamo attenti a questi lanci che talvolta non sono poi così veritieri.