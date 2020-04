Coronavirus, Sala: "Terzo giorno con mobilità al 40%"

Siamo sempre al 40%. È il terzo giorno consecutivo che siamo al 40%, lo ricordiamo, dopo che lunedì avevamo 38 e giovedì di settimana scorsa avevamo il 37, quindi rispetto a giovedì di settimana scorsa siamo al 3% in più. Vuol dire decine di migliaia di persone in più che si spostano. Il dato sulla fascia oraria è comunque ancora confermato negli stessi giorni, cioè abbiamo sempre il picco nelle… abbiamo molto movimento durante le ore centrali e questo dato delle 20 che è uguale a quello… simile a quello delle 23, sul quale è in corso l'approfondimento. Approfondimento chiaramente non facile perché per rispetto alle norme della privacy, noi ci dobbiamo basare solo e unicamente sugli spostamenti delle celle telefoniche.