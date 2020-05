Coronavirus, scuola cucina per la Caritas

Il furgoncino della carità, se arriva la mattina consegna il cibo che è stato Donato e che oggi verrà cucinato anche qui. Siamo all'alberghiero Buontalenti di Firenze, gli ingressi sono contingentati, ma l'istituto ha aperto la sua cucina col contributo di tutta la grande comunità della scuola. Il rapporto con la Caritas è nato con il lockdown per non far scadere il cibo delle dispense si è deciso di donare gli aveva più bisogno. Ma dato che le richieste di un pasto caldo sono sempre più numerose, perché non tornare ai fornelli? La Mistery box suggerisce un piatto semplice. Prepariamo pasta al pomodoro, un piatto banale, semplice, però un piatto del made in Italy conosciutissimo e famoso in tutto il mondo. Olio, pepe, c'è scalogno e pomodoro, non abbiamo altro. Marco ha la maturità quest'anno e taglia lo scalogno e invece di piangere ha ritrovato il sorriso. Io ho accettato di fare volontariato perchè a casa mi sentivo strano, non riuscivo più a essere concentrato. Per me cucinare è una cosa che amo fare e perché da piccino guardavo i programmi culinari, guardavo grandi chef come Cannavacciuolo, Cracco e mi rendevano felice, quindi ho detto questa cosa la devo fare anche io. Tra i tanti ragazzi che si erano allontanati dalla scuola per le numerose famiglie che sono adesso in difficoltà, la buona volontà ogni tanto riesce a battere la burocrazia. Una strategia importante per recuperare quegli alunni che non riuscivano a dare il meglio di sé dietro un computer. E se il Ministero quest'anno ha deciso che i nostri alunni, anche delle quinte, verranno ammessi a prescindere, noi abbiamo deciso di ammetterli e certamente, ma a fronte di un lavoro e di un impegno nei confronti di chi in questo momento sta peggio di noi.