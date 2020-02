Coronavirus, Sibilia: facciamo di tutto per salute cittadini

Non voglio assolutamente minimizzare la questione così però, come non voglio drammatizzarla, per cui direi diamo dei numeri che tranquillizzano in qualche modo le persone. Perché sui contagiati, dati dell'OMS, l'80% si tratta di contagio lieve, dal quale chiaramente ci sono casi di guarigione. Il 20%, il critico, in questo 20% abbiamo un 2% fatale. Vengo con voi a questo appello di non entrare in panico e di contattare i numeri, contattare le istituzioni e affidarsi al fatto che stiamo veramente facendo tutto quello che è in nostro potere per assicurare la salute dei cittadini, che è il primo dovere che ha il Governo di un Paese.