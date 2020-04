Coronavirus, sindaco Codogno: "Mossi subito con gli aiuti"

Noi ci siamo attivati da subito come Protezione Civile territoriale e locale, proprio per cercare di dare una risposta immediata a quelle che erano le tante esigenze che mai avremmo immaginato di dover dare risposta. Ci siamo quasi sostituiti in alcuni servizi a quelle che erano delle necessità, delle esigenze che non potevano essere ignorate. Non potevo, soprattutto, essere sospese. Una su tutti: i pasti a casa a domicilio per gli anziani o i farmaci salvavita. Chiaramente una situazione talmente stana al di fuori della zona rossa, noi non abbiamo visto nessuno. Oggi i DPI abbiamo avuto il supporto parziale, grazie a Regione Lombardia che ci ha dato quali 180.000 mascherine per tutta la provincia di Lodi. È chiaro che è l'unico soggetto istituzionale che ci ha mandato qualche di DPI, per il restò non abbiamo avuto altri sostegni. Speriamo che nei prossimi decreti fiscali ci siano quantomeno delle risorse che diano la possibilità ai territori di poter ripartire.