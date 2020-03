Coronavirus, Spallanzani: numeri in diminuzione

I numeri addirittura sarebbero in diminuzione. Questo che significa? Ribadiamolo: abbassare la guardia no! Significa che stiamo tutti guanti lavorando bene, che i cittadini si stanno comportando bene, il nostro invito è a stare a casa. Collaborare così con tutte le autorità sanitarie e con i media e fare in modo che questi risultati che oggi sono confortanti continuino nei prossimi giorni a darci ragione. Quindi, per cortesia, amici e concittadini restiamo a casa.