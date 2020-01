Coronavirus, Speranza: "Alzato il livello di attenzione"

E' una procedura normale, ordinaria, che si fa in questi casi. L'Italia l'ha già fatta nel 2003 quando c'è stata l'epidemia della SARS. Non cambia nulla per la vita dei cittadini, ma alziamo il livello di attenzione del nostro Paese. Lo abbiamo fatto con questo provvedimento che ci consente di avere più risorse, quindi più possibilità di intervenire, e lo abbiamo fatto bloccando i voli da e per la Cina.