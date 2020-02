Coronavirus, Speranza: lavoro per piattaforme internazionali

Come è stato già detto, non ci sono certezze su medicinali o vaccini ancora in grado di fronteggiare questa emergenza del nuovo Coronavirus. L'unica valutazione che mi sento di fare è che in questi momenti, più che mai, si capisce l'importanza della scienza, l'importanza della ricerca e anche l'importanza di avere piattaforme internazionali capaci di mettere insieme conoscenze e competenze e l'Italia farà tutto quello che può per mettere da subito a disposizione le sue competenze e le sue conoscenze accumulate in questi giorni a piena disposizione della comunità internazionale.