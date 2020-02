Coronavirus, Speranza: nell'area chiuse scuole e attività

Stiamo lavorando, ultimando, in questi minuti a una ordinanza che metterà in campo una serie di iniziative immediatamente con l'obiettivo di circoscrivere questa epidemia. Tra queste iniziative c'è chiaramente la sospensione in quell'area di tutte le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura esse siano, la sospensione delle attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, la sospensione delle attività lavorative per le imprese della zona. Anche in questo caso chiaramente noi favoriamo modalità di lavoro che possano evitare la connessione diretta tra le persone, quindi quella del telelavoro ad esempio. La sospensione delle attività ludiche e sportive e la sospensione anche delle attività educative e dell'infanzia.