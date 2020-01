Coronavirus, Speranza: "Nostro sistema sanitario è forte"

Noi vogliamo dare un messaggio di assoluta serenità. Il Servizio Sanitario Nazionale è molto forte. Abbiamo scelto sin dall'inizio di avere un livello di attenzione che è il più alto in Europa. In questo momento l'unico Paese d'Europa che ha interrotto i collegamenti aerei con la Cina siamo stati noi. L'OMS ha riconosciuto pubblicamente che siamo quelli che hanno il più alto livello di vigilanza e di salvaguardia delle persone. Lo facciamo per un principio di precauzione, in realtà i numeri sono molto bassi.