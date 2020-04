Coronavirus, turismo in ginocchio per l'emergenza

Un bagno autopulente, con un sistema automatico di sanificazione ad ogni utilizzo. Uno stabilimento balneare di Jesolo lo ha già istallato e testato. La stagione 2020 è certamente compromessa a causa dell'emergenza Coronavirus, ma gli imprenditori veneti del settore turistico non si arrendono e affrontano la crisi con nuovi investimenti. Credo che la stagione verrà affrontata comunque, siamo fiduciosi e speranzosi che presto la situazione epidemiologica possa migliorare e ci faremo trovare pronti per aprire i nostri stabilimenti. Secondo Federalberghi, metà delle strutture turistiche del Veneto, la prossima estate potrebbe non aprire, molto dipenderà da quanto dureranno le misure restrittive. È pensabile che non tutte le strutture apriranno. Direi di sì, è lecito pensarlo. Stimarle diventa estremamente difficile perché sta nella singola azienda valutare questo e quindi nelle pieghe del proprio bilancio, dei propri conti economici. In Veneto, il turismo vale oltre 16 miliardi di fatturato e migliaia di posti di lavoro. Ogni anno, le spiagge della Regione, ospitano 32 milioni di turisti per il 60 per cento provenienti da altri Paesi, come Germania e Austria. Sui mercati esteri sicuramente avremo delle difficoltà, perché come noi invitiamo i nostri rimane in casa e ad usufruire delle vacanze, qualora ne avessero, nel mercato Italia, sicuramente gli altri faranno altrettanto, visto che stanno vivendo lo stesso problema. Ci auguriamo, ma la vedo poco plausibile, che possano viaggiare agevolmente. È necessario concentrarsi sul mercato Italia, bene gli aiuti economici, dicono gli imprenditori del turismo, ma per salvare il salvabile servono indicazioni precise dal Governo. Noi, a Jesolo, abbiamo 50 mila ombrelloni normalmente, ne metteremo 25 mila a distanze adeguate, secondo le prescrizioni, ma vogliamo aprire. Vogliamo aprire! Governo, Regioni, Stato, chiunque, ASL, diteci cosa dobbiamo fare.