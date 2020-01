Coronavirus, Valentini: "Evitare allarmismi e speculazioni"

Non dobbiamo chiudere le barriere in maniera emotiva. Abbiamo già importanti comunità cinesi che vivono in Italia, che contribuiscono al nostro Paese, che sono parte della vita di tutti noi, quindi ritengo che occorra evitare sia allarmismi che facili speculazioni di carattere politico. Credo che sia nella responsabilità di tutti, primo, indicare - e questo anche ai media - quelle che sono le norme di igiene, le norme normali che vanno seguite, e allo stesso tempo evitare xenofobie che stanno nell'essere umano, ma che vanno evitate. In tutte le città, dicevo, abbiamo comunità cinesi, ristoranti, attività molto fiorenti che sono già parte del nostro Paese.