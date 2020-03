Coronavirus, Zaia: cittadini dimostrino responsabilità

Perché rispettare le regole? Prima di tutto per non prendere il virus. Due: perché dobbiamo dimostrare senso di responsabilità e senso di solidarietà nei confronti di quei cittadini che non si possono permettere di avere il virus e sono gli anziani, che possono essere i nostri genitori, il nonno e la nonna, sono le persone malate croniche, che possono essere i nostri genitori, che possono essere degli amici, fidanzati o fidanzate, ma ancora gli immunodepressi, che possono essere, ad esempio, dei bimbi che conosciamo, i nostri figli, i nostri nipotini, i figli di nostri amici che non possono assolutamente permettersi il lusso, se così lo vogliamo definire, di ammalarsi di Coronavirus, quindi la mia è una chiamata di popolo, come sto facendo da sempre, peraltro, al rispetto delle regole fondamentali di tutto questo.