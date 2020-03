Coronavirus, Zaia: situazione sotto controllo

Io sono sempre positivo. Dico che al momento la situazione ce l'abbiamo sotto controllo. Poi siamo davanti a un virus che è temibile, è insidioso e potrebbe cambiare diciamo le regole del gioco con molta velocità. Quindi ci vuole prudenza, non abbassiamo mai la guardia. Però in questo momento noi abbiamo 163 persone in cura delle quali 47 in terapia intensiva. Questo è il bilancio del Veneto.