Coronavirus,Borrelli:12.839 malati 1.258 guariti 1.016 morti

Oggi registriamo 213 nuovi guariti, che porta il totale dei guariti a 1258. Per quanto riguarda le persone affette da coronavirus, registriamo un incremento di 2214 nuovi casi. Attualmente i positivi sono 12839, 5036 sono in isolamento fiduciario volontario a casa, 1153 sono in terapia intensiva. Il dato è sempre fermo, è il 10% delle persone affette da coronavirus. Il numero delle persone ricoverate in ospedale è 6650.