Cosa cambia con i nuovi codici di accesso al pronto soccorso

“C'è un po' troppo casino nei pronto soccorso”. “Tempi troppo lunghi di attesa?” “Abbastanza”. “A Genova se ti pigli il codice bianco non esci più, dormi lì”. “Per il codice rosso sono abbastanza efficienti su tutto, però se magari arrivi con una gamba rotta o magari se sei tagliata sono un può lenti”. Il problema è proprio questo: di solito chi aspetta molto ha un codice bianco o verde e aspetta perché non è in pericolo di vita. È soprattutto su questi casi che dovrebbero intervenire le nuove linee guida per il pronto soccorso approvate in Conferenza Stato-Regioni. Per i codici verdi, ad esempio, ci saranno percorsi alternativi. “Anziché essere visitati dal medico di PS per poi essere mandati dall'oculista, per fare un esempio, accedono direttamente alla visita specialistica e quindi saltano un passaggio e quindi questo dovrebbe accelerare il transito in pronto soccorso, o per alcune patologie minori potrebbero essere trattati direttamente già all'ingresso anche solo dagli infermieri specificamente formati”. Prevista anche la creazione di spazi specifici dentro o vicino al pronto soccorso per trattare i pazienti che hanno bisogno di rimanere in osservazione. Si chiama “Osservazione breve intensiva” e finora era affidata all'organizzazione dell'ospedale. D'ora in poi sarà regolata dalle linee guida. Con queste e altre novità, il Ministero della Salute e le Regioni sperano di riuscire a garantire tempi di attesa inferiori ai pazienti. I codici verdi dovranno essere trattati entro 2 ore dall'arrivo e i bianchi entro 4. Poco cambia per i casi più gravi, che già oggi hanno la priorità. Sparisce il codice giallo sostituito dai codici 2 e 3, o arancione e blu, e dovranno essere trattati entro 15 minuti o un'ora in base all'urgenza. I tempi massimi di permanenza in pronto soccorso, da quando si viene registrati a quando si torna a casa o si viene ricoverati, non potranno superare le 8 ore. Le novità dovrebbero entrare a regime entro un anno e mezzo. Ma non manca chi nutre perplessità. “Non è una questione tanto di tre codici o cinque codici, è una questione di mettere più personale, oppure più strutture. Penso che il problema sia che devono acquisire ancora 2 mila medici, come sembra che manchino. Questa è la cosa più importante”.