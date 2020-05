De Bellis presenta la 2a puntata di Idee per il dopo

Devo dire che questa attenzione che molti di questi pensatori stanno riservando alle idee per il dopo, che si potrebbero tranquillamente ribattezzare anche idee per il con perché sono tutte idee da sviluppare immaginando di dover convivere con l'epidemia o comunque con il contagio. Stanno pensando tantissimo a quello che dovremmo fare, quello che potremmo fare, evidentemente queste sono idee, suggerimenti che arrivano da queste menti brillanti, speriamo di poter anche fornire qualche contributo a chi poi dovrà prendere decisioni che riguarderanno la nostra nuova normalità. Per questo continueremo questa sera poi ci saranno altre due puntate e se dovessero nascere ulteriori idee magari ne arriverà anche una quinta.