Emergenza virus, l'assistenza dei volontari Anc ad Ostia

Questa è la sede del nucleo della protezione civile locale di Ostia. Qui si sono dati appuntamento i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri che insieme all'arma territoriale, prestano assistenza a chi ne ha bisogno, H24. - 5 0 1, portatevi in via delle Gondole 62. Parte la colonna mobile, va a casa di un malato oncologico che non può uscire e ha bisogno di alcune medicine. - Associazione Nazionale Carabinieri - Salga un secondo, grazie C'è una medicina che mi occorre per il cuore, e poi un piccolo elenco di spesa. Assistenza alla popolazione, consegna di generi alimentari, medicine, assistenza sanitaria, movimentazione di dispositivi di protezione individuale. Dal 6 marzo 2020 l'Associazione Nazionale Carabinieri per l'emergenza Covid-19 ha messo in campo circa 9000 volontari su tutto il territorio nazionale. Stiamo lavorando su 15 regioni contemporaneamente tutti i giorni. I nostri interventi vanno dall'assistenza alla popolazione all'assistenza sanitaria, il trasporto presso gli ospedali, siamo divisi in turni da 8 ore ciascuno e interveniamo su richiesta degli enti istituzionali. Tricolore alla finestra, "andrà tutto bene stiamo a casa" anche le strade di Ostia sono deserte. Guardate, non c'è nessuno, gli unici a circolare sono i mezzi della protezione civile e quelli del pronto soccorso. - Via Saponara 886, per il signor Prosi, una scheda spesa. Numero 1 9 2 4 5 8. - Ok Sala Operativa, ricevuto. Ci portiamo.