Emergenza virus, nel Lazio trend contagi scende al 9,5%

È il Covid Hospital numero 4 nella capitale dopo l'Istituto Spallanzani, che resta Hub per il centro Italia. Dopo la clinica Columbus del Gemelli e l’Istituto clinico Casalpalocco. La Torre 8 del Policlinico Tor Vergata, viene dedicata ad ospitare e curare pazienti con coronavirus. Al momento ci sono già 80 persone ricoverate. 14 in terapia intensiva, ma la struttura, a regime, entro la metà di aprile avrà 200 posti letto, 40 di terapia intensiva, 160 per la degenza ordinaria. Oggi entreranno in funzione ulteriori posti letto di malattie infettive, per cui è un elemento assolutamente essenziale per la rete Covid di questa Regione. È un Hub molto importante per cui continua la battaglia all’epidemia. Il percorso previsto è della massima sicurezza a partire dalla tenda pre-triage. Tutto il percorso all'interno dell'ospedale viene mantenuto in questa suddivisione tra persone sospette covid, da persone non covi, diciamo, in modo tale che ci siano dei percorsi assolutamente separati e la doppia tipologia dei pazienti non possa venire in contatto uno con l’altro. Tor Vergata è uno dei Poli di eccellenza sia per quanto riguarda la cura che per quanto riguarda la ricerca in virologia. Ma anche una scelta logistica per rispondere alle esigenze del quadrante Sud di Roma, e anche dei Castelli Romani. In tutta la Regione l'obiettivo è quello di attirare oltre 400 posti in terapia intensiva, che aggiunti a quelli già esistenti, porterà vicino al migliaio la disponibilità in rianimazione. E si continua su questa strada, nonostante al momento la curva dei contagi si è scesa, per la prima volta, al di sotto del 10%, oggi è al 9,5. Che significa anche che la rete territoriale messa in campo sta funzionando e sta funzionando bene, accanto alle terapie che lo Spallanzani e le altre strutture sanitarie hanno messo in campo. Ma non abbastanza per dirsi tranquilli, al picco non si è ancora arrivati. Allora continuare a rispettare le misure di contenimento, insomma, il distanziamento sociale resta l'unico modo per riuscire a contenere l'epidemia, mentre l’attenzione rimane alta.