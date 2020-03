Emergenza virus, Villafrati (PA) dichiarato zona rossa

Si comunica alla cittadinanza, non è consentito entrare ed uscire dal paese. Villafrati è zona rossa. Nel paesino in provincia di Palermo, è scattata l'allerta per il coronavirus. 69 fino a questo momento i casi accertati anche se potrebbero essercene degli altri. Non si può più entra nel paese né uscire, a meno che non ci siano gravi motivi di salute o di lavoro. Tutti gli ingressi al paese, adesso, sono sorvegliati dai Carabinieri che controllano chi entra e chi esce. Adesso qui è tutta zona rossa. Le strade sono deserte, l'imperativo è solo uno: rimanere a casa e in isolamento se si accusano sintomi. La decisione è stata presa dal Sindaco, in accordo con la Prefettura e le autorità. Da qui non si entra e non si esce. Le Forze dell'ordine di concerto con i Vigili Urbani, con gli uffici del Comune, di concerto con la manutenzione, con gli operatori della manutenzione, stanno predisponendo la chiusura della strade sia da un punto di vista amministrativo, Quindi ordinanza di chiusura, sia da un punto di vista tecnico. Fra qualche ora saranno collocati diciamo i new jersey che sbarreranno le strade. Un centinaio di tamponi di fatto hanno dato esiti poco confortanti. Il focolaio è stato individuato in questa residenza sanitaria assistita di Villafrati. Qui si sono registrati tutti i casi finora accertati. Ad avere contratto il virus diversi anziani ospiti della struttura e alcuni dipendenti. Adesso tutti si trovano all'interno della residenza, assistiti dai sanitari. In Sicilia ci sono altre due zone rosse, una a Salemi, nel trapanese, l'altra ad Agira.