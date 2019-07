Il maltempo provoca tre morti in tutta Italia

Aveva 27 anni Noemi Magni, viveva a Focene. Sabato sera una tromba d'aria l'ha fatta sbalzare fuori dalla sua auto. In questo modo è morta. Stava percorrendo viale Coccia di Morto, alle porte di Fiumicino, accanto all'aeroporto. "Improvvisamente la alla tromba d'aria che veniva dal mare, prendendo una ventina di abitazioni è passata proprio nel momento che la ragazza, diciamo, stava in quest'area di servizio". Allagamenti e alberi caduti, ma non solo. Molte le auto parcheggiate scaraventate contro i muri a lato della strada, ma anche nella stessa area aeroportuale. La furia del vento ha spazzato via tutto. Ingenti i danni sull'intero litorale laziale. Violenti nubifragi si sono abbattuti anche a Roma e in provincia, con strade trasformate in torrenti d'acqua, alcune zone sott'acqua di oltre mezzo metro. Ma il maltempo nelle ultime ore non ha risparmiato neanche la Toscana. Nell'Aretino la situazione più critica. Qui una bomba d'acqua ha allagato cantine e negozi del centro. Nella frazione di Olmo è morto l'uomo di 72 anni disperso per ore, dopo che la sua auto era stata ritrovata vuota vicino a un sottopasso. "Cercando di ritornare a fatica verso la sua abitazione, ha perso sicuramente il controllo, è caduto nel canale di canalizzazione e ha battuto la testa". Tanta paura anche in Val di Chiana, dove l'acqua e detriti hanno invaso le strade del Paese formando uno strato di fango spesso. "Se c'era una persona la porta via". Un atleta norvegese di 45 anni ha perso la vita in alto Adige, dopo essere stata colpita da un fulmine durante una gara di corsa in montagna. È allerta per rischio temporali in Veneto, Umbria e su parte dell'Abruzzo, Basilicata e Calabria.