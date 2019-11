Esplosione Alessandria, Lamorgense: "Un fatto gravissimo"

“È certamente un fatto gravissimo, soprattutto per le modalità in cui è avvenuto. Il pensiero va ovviamente ai nostri uomini e alle famiglie, alle famiglie che in questo momento stanno soffrendo, come stiamo soffrendo noi”. Per ora cosa sapete? “Per adesso sappiamo che c'è stata questa seconda esplosione, che poi ha causato purtroppo la morte di questi nostri uomini. Quindi facciamo fare il corso poi per le indagini, ovviamente. Non ritengo di dover dire ed esprimermi oltre”. Ecco, però non può essere un incidente perché c'erano dei timer. “Sicuramente, e per quello ci sta la Magistratura, che sta anche indagando, perché certamente la dinamica va accertata nel modo assolutamente corretto, e quindi... è appena avvenuto. Ritengo che ci siano degli accertamenti e degli esami da fare anche per verificare bene il tutto”.