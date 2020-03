Coronavirus, Borrelli: "Raccolti oltre 25 milioni"

La solidarietà degli italiani, che si è manifestata in uno slancio che ha portato a oltre 25 milioni e mezzo di euro raccolti, sul conto corrente del Dipartimento, nel giro di pochissimi giorni, da quando abbiamo aperto il nostro conto corrente. Ricordo a tutti che le risorse saranno destinate per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, di materiale sanitario, respiratori, per potenziare la capacità di risposta del nostro Paese, al contrasto del dell'epidemia di coronavirus.