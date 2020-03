Coronavirus, Brusaferro: "Settimana decisiva"

Questa è una settimana molto importante per noi, per valutare un l'andamento delle nostre curve. Credo che stiamo guardando questo con grande attenzione, credo tutti sostanzialmente, ma certamente anche noi che siamo chiamati a un monitoraggio epidemiologico. Questa grande attenzione, però, deve anche farsi ricordare che in questo momento, un grande contributo alle curve avviene soprattutto nelle Regioni dove c'è una forte circolazione, quindi le Regioni del nord, e che il nostra sforzo, in questo momento, è di evitare che nelle Regioni del sud, le curve riproducano una caratteristica che si è verificata nelle Regioni del nord.