Ettore da Bergamo, guarito dal virus a Palermo

Un miracolo. E' arrivato in condizioni critiche? Peggio, ero più di la che di qua. Ettore Consonni era entrato in coma a Seriate, si è risvegliato Palermo, arrivato in rianimazione al Civico il 14 marzo in condizioni disperate, torna a casa, sulle sue gambe, ha perso 20 chili, ma sta bene. Per incontrarlo nella stanza in cui ha trascorso la degenza indossiamo le protezioni obbligatoria in ogni reparto Covid, raggiungiamo la stanza in cui il paziente si sta preparando prima della sua partenza per ritorno a Bergamo Avevo paura che non arrivavo al mattino perché ero gravissimo, ho combattuto perché volevo tornare a casa dai miei figli. Mia figlia Paola che mi diceva Papà vedi che mi devi portare all'altare. Ettore ci tiene a ringraziare tutti i medici e gli infermieri che al Civico di Palermo lo hanno assistito, curato e guarito. Mettono a repentaglio la loro vita a livello familiare, sui figli e son qua tutti i giorni col sorriso, mi hanno aiutato, ero un po' giù di morale e mi facevano fare le telefonate. Siete persone speciali qua, io qua sono rinato, tornerò come visitatore a Palermo, ho promesso che faccio un tatuaggio della Sicilia sul petto con dentro un signore, La sua storia dimostra come l'Italia unita è più forte. Non sapevo niente di quello che è successo a Bergamo, quando ho aperto la pagina ho visto una piazza piena di bare, ho detto Madonna Santa, sono vicino a queste famiglie che han perso i suoi cari. L'Italia deve essere unica, Sicilia, Val d'Aosta, Italia, che se siamo uniti affrontiamo quel che è successo a me, son venuto a Palermo e mi han salvato la vita. Vola la speranza recita questo quadro, proprio accanto alla stanza del paziente Ettore che torna a casa. Alla partenza di Ettore è grande la commozione tra medici e infermieri. E' una storia bellissima, che testimonia quanto l'Italia riesca ad aiutarsi. Non esistono queste divisioni fra la Lombardia o la Sicilia. Noi ne abbiamo dato dimostrazione, sono felice del fatto che credo che tutta la sanità siciliana stia dando dei segnali importanti per fronteggiare questa emergenza.