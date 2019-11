Ex Ilva, Di Maio: obiettivo è far restare Arcelor

La strada su cui stiamo puntando come governo, in questo momento, è far desistere Arcelor Mittal ad andare via da Taranto per vie giudiziarie. Abbiamo depositato un ricorso, l'ha depositato il ministro Patuanelli ed è su quello che in questo momento stiamo aspettando una risposta dei giudici, perché se una multinazionale indiana viene in Italia, firma un contratto, dice che si prende 10500 dipendenti, prende uno stabilimento e un anno dopo siccome non gli va più bene se ne va, noi questo non lo possiamo permettere