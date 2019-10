Expo 2020, svelato a Matera il padiglione dell'Italia

One year to go lo slogan scelto per il simbolico passaggio di consegne tra Milano e Dubai, dove esattamente tra un'anno aprirà i battenti Expo 2020, prima esposizione universale organizzata in un Paese arabo. La cornice è quella di Matera, capitale europea della cultura. eccellenza di un Paese pronto a mettersi in mostra davanti ai 25 milioni di visitatori attesi a Dubai. Questa è un'expo che sarà visitato soprattutto dai millennials tra i 25 e i 40 anni, quindi persone che vengono all'Expo per capire dove'è il loro futuro, dove andare a formarsi, quali università andare, quali scoperte fare, quindi è un pubblico molto diverso da quello che abbiamo visto a Milano, A Matera, dove per l'occasione è arrivato il ministro degli esteri degli Emirati, lo sceicco Al-Nahyan accolto dal nostro Luigi di Maio, svelato in anteprima il padiglione italiano sono stati poi presentati i contenuti della nostra partecipazione, che avrà come tema portante la bellezza, la bellezza che connette le persone. L'Italia metterà in vetrina una serie di realtà eccellenti del nostro Paese, io sono molto contento che quest'anno l'Italia sarà tra i pionieri di quello che sarà il brand education, quindi il brand istruzione, formazione e ricerca. E sarà proprio Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca a giocare un ruolo centrale. Ho avuto rassicurazioni che il 24 novembre del prossimo anno il tema istruzione, formazione e ricerca, sarà al centro di quello che è il percorso giornaliero dell'Italia in cui tutta Expo parlerà di Italia.