F. Sala: ridotti gli spostamenti in Lombardia

Abbiamo un elemento nuovo che direi positivo, perché la mobilità in Lombardia sta scendendo. Siamo passati da un 37 per cento di mobilità di lunedì, il 37 per cento rispetto a un giorno normale, l'altro ieri eravamo al 36 e ieri siamo al 35. Seppur di poco, ma la mobilità sta diminuendo. Ci stiamo avvicinando a una domenica di qualche tempo fa o a un sabato, a un weekend. Questo è estremamente positivo, perché – ricordo – l'isolamento sociale, è l'arma più importante che abbiamo per combattere questo virus.