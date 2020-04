Fabrizio Sala a Skytg24: si esce solo per comprovati motivi

Quando nei weekend si abbassa il movimento, poi nei giorni feriali si alza. Il dato di ieri è uno dei dati più alti a livello settimanale, anche se si riesce a capire poco dal grafico, ma è leggermente in aumento. Abbiamo il 37% rispetto a una media di 36, leggermente inferiore al 36, dei giorni scorsi. L'1% per la Lombardia significano decine di migliaia di persone e quindi questo è un dato negativo. Vediamo un po' di superficialità. Bisogna ricordare che si esce solo - solo - per esigenze improrogabili, solo per assoluta necessità. Non si va a fare la passeggiata.