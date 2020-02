Fabrizio Sala: Fontana con mascherina, atto di civilta'

Abbiamo visto diversi commenti sul fatto che il Presidente della Regione ieri si è messo una mascherina. Mi permetto di fare un commento a riguardo, che ci siamo scambiati anche tra colleghi: in questi periodi una persona con una mascherina rappresenta un atto di civiltà in un momento in cui c'è un virus in circolazione, fosse anche una semplice influenza. Quindi l'idea della mascherina è un'idea che dobbiamo imparare a vedere e a conviverci nel caso di epidemia.