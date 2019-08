Fasano, banchiere costruisce lidi vip e spiagge pubbliche

Meravigliosa. Mi meraviglio soltanto che non ci abbia pensato il comune di Fasano prima. Reneè De Picciotto di tanto in tanto vi si affaccia per verificare che tutto sia a posto. Perché se è vero che questo banchiere Italo Svizzero, sbarcato in Puglia per investire nel turismo di lusso, i suoi interessi li coltiva, poco più in là, nell'esclusivo Lido appendice delle masserie che sta ristrutturando, all'ombra degli ulivi monumentali che da Fasano scendono al mare, è altrettanto vero che quella spiaggia pubblica lunga 700 metri regalata ai bagnanti di Savelletri gli sta particolarmente a cuore. La gente aveva l'abitudine di venire in modo un po' selvaggio. A parcheggiare, a fare il bagno senza nessuna comodità. Niente bagno niente doccia. Ho detto a me stesso :"Dobbiamo trovare un sistema" L'imprenditore se fa crescere per tutti, includendo per lui stesso il patrimonio fa un'opera utile. Lì dove c'erano solo scogli ora ci sono pedane comodi accessi al mare, bagni e docce, si paga solo al bar, i cui ricavi non coprono nemmeno le spese per gli stipendi di bagnini e custodi dell'enorme parcheggio. il mare meraviglioso fa da cornice, e poi godiamo dello spettacolo di un lido che comunque fa onore a Savelletri alla Puglia a questa zona stupenda. In realtà qualche polemica Il listino prezzi del Lido vip, com'è stato soprannominato la sollevata, ma lui, Renè De Picciotto, fa spallucce e va avanti. "Io non costringo nessuno a venire là. se uno vuol venire e può pagare 50-70 euro a lettino, secondo i momenti allora viene. No è che voglio fare il lusso per fare lusso. Abbiamo cercato di fare una cosa raffinata. La cosa raffinata costa.