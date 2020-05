Fase 2, la piattaforma per prenotare il posto in fila

Le città ripartono, i centri si rianimano, le saracinesche si alzano rispettando sempre rigorosamente le distanze di sicurezza che in termini pratici, vorrà dire il formarsi di file ovunque. E allora, insieme a tanta pazienza, occorrerà munirsi degli strumenti giusti per sopravvivere a lunghe code. Arrivointempo.it è la piattaforma che gestisce gli accessi ai punti vendita attraverso un sistema di file virtuali, sistema messo a punto da un gruppo di professionisti e imprenditori. Abbiamo detto: dobbiamo trovare un modo, mettiamo in campo i nostri strumenti, le nostre competenze per trovare un servizio che, gratuitamente, possiamo donare alla comunità e agli esercenti per far fronte a questo problema. Comodamente da casa o dall'ufficio, l'utente decide il giorno e l'ora in cui organizzare i propri acquisti, selezionando il punto vendita presente tra i negozi partner, in automatico il sistema fornisce l'orario disponibile più vicino a quello richiesto, a quel punto si può effettuare la prenotazione e arrivare comodamente in tempo in negozio. L'utente può prenotare l'orario se questo è compatibile con le proprie esigenze e riceve un'e-mail dove trova un codice QR con l'indicazione del giorno e l'orario da presentare all'esercente per l'ingresso. Insomma, il sistema gestisce le file indicando all'utente l'orario previsto per l'ingresso, aggiorna in tempo reale l'avanzamento della coda e informa di eventuali ritardi, non richiede l'inserimento di dati sensibili è e resterà gratuito, consente di prenotare il posto in fila anche arrivando direttamente all'ingresso del negozio. La persona che non conosce il servizio, anche recandosi al punto vendita, può mettersi in coda per poter accedere al negozio e quindi verificare con l'aiuto dell'addetto all'ingresso la disponibilità oraria per l'accesso in quel momento. Un sistema semplice e veloce che ha visto l'adesione già di diversi negozi e che si pone un unico obiettivo. Le persone sanno esattamente quando muoversi da casa o dal luogo, insomma da cui partono senza ritrovarsi poi davanti al punto vendita con un assembramento di persone. Noi proprio questo è quello che vogliamo evitare perché la sicurezza è la prima cosa per noi.