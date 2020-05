Fase 2, la ripartenza di Palermo

Noi siamo al mercato del campo, siamo proprio a due passi dal tribunale di Palermo, nel centro storico della città per raccontarvi questa città completamente diversa rispetto a quella che vi abbiamo raccontato negli ultimi due mesi. Molta più gente in movimento in questa giornata con la partenza della fase due che avviene in modalità, in alcuni casi, completamente diversi rispetto alle altre regioni. Intanto possono riaprire bar, ristoranti e rosticcerie, ma soltanto per l'asporto con il divieto di consumare comunque cibo e bevande nei pressi dell'attività. E poi possono riaprire i parchi, ma soltanto con ingressi contingentati e quindi le prenotazioni che devono essere fatte il giorno prima per consentire ai bambini di avere accesso alle ville e ai parchi comunali. E si può andare nelle seconde case. Il governatore, Musumeci ha dato l'ok a patto però che si rimanga per tutta la stagione. Quindi no alla spola avanti e indietro, quindi con la casa al mare o in campagna. Intanto vi dicevo siamo all'interno del mercato del capo che sta per chiudere per la pausa del pranzo ed è un mercato, che di solito vive di turismo e ha un aspetto completamente diverso, in questo periodo in cui, come sapete, i turisti non possono arrivare. La Sicilia è blindata almeno fino alla fine di maggio, divieto d'accesso assoluto per chiunque provenga dal resto d'Italia e a maggior ragione, dall'estero. Divieto che tra l'altro riguarda anche i fuori sede gli studenti e i lavoratori che sono tuttora bloccati in altre stagioni, e possono rientrare solo in casi di estrema necessità. E qui, naturalmente, un mercato che vive di turismo soffre, per cui ci sono molte meno attività aperte. Naturalmente l'economia va molto male e quindi abbiamo raccolto vi faremo sentire nel corso della giornata le voci di tanti che sono davvero in crisi di chi ha investito, aprendo un B&B qui alle tante attività economie che sono davvero in affanno.