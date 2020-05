Fase 2 Lazio, mascherine e vademecum per ripartenza

Ripartire insieme con il resto del Paese, non prendere iniziative anticipate, ma approntare le linee guida. La regione Lazio presenta la propria roadmap guardando anche al dopo. Lunedì 4 maggio gradualmente si comincerà a riaprire le città. L'obiettivo è di tornare a una vita quanto più possibile normale, ma a determinate condizioni. Con la priorità della sicurezza e uno sguardo a rilancio e sviluppo, per farlo guardia alta e rispetto delle regole base. In primo luogo, in tutti i luoghi aperti al pubblico, ma al chiuso, sarà previsto in tutti i protocolli che proponiamo l'obbligo dell'utilizzo della mascherina, degli incontri all'aperto anche con una persona l'obbligo della mascherina, il mantenimento del distanziamento sociale almeno di un metro sempre, in qualsiasi occasione di incontro sociale o lavorativo. E poi igiene delle mani, contingentamento degli ingressi in esercizi commerciali e pubblici, igienizzazione dei locali, misurazione della temperatura e ancora... Diamo soprattutto a Roma e nel Lazio un'indicazione per tenere altissimo lo smart working per il mese di maggio come metodologia dell'organizzazione del lavoro. Non c'è dubbio che la cosiddetta fase due sia quella più delicata. I primi a rimettersi in moto sono fabbriche e imprese edili, molto più complesso il discorso per altri settori per i quali si prova a dare coordinate più precise. Comincia lunedì, infatti, il confronto con le diverse associazioni di categoria balneare commercianti, mercati, produzioni cinematografiche, nessuno escluso, con l'obiettivo di preparare il terreno. E proprio lunedì intanto, riaprono alcuni dei parchi della Capitale. La sindaca Raggi spiega le nuove regole, un po' meno stringenti In particolare se si fa sport bisogna rimanere distanti almeno due metri l'uno dall'altro. Diversamente rimane in vigore la misura del metro di distanza, il divieto di assembramenti significa che non si possono fare i picnic, non si possono fare grigliate nei parchi.