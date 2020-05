Fase 2, Marradi, il paese al confine tra Toscana e Romagna

Nel Paese sugli Appenini di Marradi, siamo ancora in Toscana, i signori Mercatali videochiamano il figlio in Romagna che è un paio di chilometri oltre il confine regionale, la nuova Cortina di Ferro dei DPCM. È il mio unico figlio, sì. E lei non lo vede... Dai primi di marzo, dai primi di marzo che non ci vediamo. E noi qui siamo solo noi due, perché tutti gli altri parenti li abbiamo in Romagna. Il signor Mercatali racconta l'incontro con il fratello nella Valle, canora, dove si snoda l'azzurro fiume, come recita la poesia del più famoso concittadino, il poeta Dino Campana. San Martino è a un chilometro e mezzo, però non ci possiamo vedere... anche lui ha avuto dei problemi, ci siamo visti a inizio settimana, quando hanno aperto che siamo andati al confine e lui è venuto dall'altra parte, quindi sul ponte al confine, l'unica cosa che abbiamo potuto fare. Di tremila abitanti moltissimi hanno affetti stabili oltre regione specialmente a Faenza, dove normalmente si va a fare la spesa, piuttosto che affrontare le curve del Passo della Colla. Mi viene in mente mio fratello, anche perché vive a Faenza a pochi chilometri da qui. Ha un bimbo piccolino che sono tre mesi che non vedo. La nostalgia fa parte dello spirito del paese, ma il desio oggi sta tutto in un moderno acronimo. Una FAQ, ormai le tanto agognate FAQ, chiediamo almeno una FAQ che ormai non si nega a nessuno. Lo chiediamo perché i nostri sentimenti, i nostri cari, i nostri congiunti, come si dice adesso, sono a pochi chilometri di distanza, famiglie divise per i propri cari, fidanzati e fidanzate. Ci si può spostare per lavoro, magari ci si passa davanti alla casa del fidanzato, ma non ci si può fermare. I territori di confine spesso e volentieri vengono un po' dimenticati quando si fanno e si costruiscono leggi e norme e noi amministratori lo paghiamo. Oggi lo stanno pagando i cittadini.